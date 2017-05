Les V Jornades per l’Orgull Friqui tornen a Vila-real

L'inusual i extravagant té una cita aquest cap de setmana a Vila-real. Les V Jornades per l'Orgull Friki tornen a la ciutat i ho fan amb multitud de propostes per a tots els gustos, que es desenvoluparàn a l’Espai Jove, així com a la plaça Major i al pub Cotton.

Dos dies per a gaudir d'activitats catalogades com a friquis, com a tornejos de quiddith, softcombat, videojocs i jocs de rol, concursos de cosplay, dance i karaoke. A elles se sumen els tallers d’steampunk, friki trivial i diferents xarrades sobre anime, així com projeccions de curtmetratges de superherois i pel·lícules. Les jornades, organitzades per l'associació OtakuOnda amb el patrocini de la Regidoria de Joventut, compten amb la col·laboració de OtakUniverse, la Orden del Dragón i Steampunk València.

L’Espai Jove acollirà el gruix de les activitats tots dos dies de 10.00 a 22.00 hores, tot i que també hi haurà una obra de teatre el dissabte a les 20.30 hores en l'àgora de la plaça Major i diumenge, a partir de les 20.00 hores, el pub Cotton serà escenari d'una Festa Friqui, que servirà com a colofó a l'esdeveniment.