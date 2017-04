L'Arxiu Municipal promou el coneixement del patrimoni documental de la ciutat amb visites guiades a escolars

L'Arxiu Municipal de Vila-real ha rebut la visita de 120 alumnes de l'institut Francesc Tàrrega, dins del programa de visites guiades impulsat pel departament municipal per a difondre el treball de l'Arxiu i la documentació històrica que atresora.

El programa, dirigit a alumnes de primer d'Educació Secundària Obligatòria, ha comptat amb un vídeo sobre la història de l'Arxiu Municipal i ha posat a la disposició del professorat i els alumnes diferents recursos i activitats didàctiques que permeten acostar als joves les fonts documentals i el descobriment de la història. “Amb aquesta activitat, els alumnes descobreixen què és un arxiu, què es fa, què es guarda, per què i, sobretot, com els pot ser útil”, explica el regidor de Cultura, Eduardo Pérez. En un itinerari guiat per les instal·lacions internes de l'Arxiu, els alumnes recorren els espais de treball i observen els diferents processos que s'apliquen per a l'organització i el tractament de la documentació.

A més, s'acosten a documents originals de diverses èpoques, suports i tipologies com pergamins, cartells, plànols, fotografies, documents administratius o personals, entre altres. L'activitat es modula atenent als continguts curriculars de cadascun dels nivells educatius i és una manera amena d'introduir els alumnes en el món de la recerca històrica, alhora que es promou el coneixement i el respecte del patrimoni documental.

Aquestes visites guiades se sumen a altres activitats de promoció del patrimoni documental local impulsades en els últims mesos per l'Arxiu. Entre elles, destaquen vídeos curts sobre diferents aspectes de la història, espais i patrimoni local com la Setmana Santa o el paper de les dones en els magatzems de taronges.