L'alcalde continua negociant la ubicació del nou Campió Llorens en la contornada de l'antiga construcción.

L'alcalde de Vila-real José Benlloch assegura en Onda Cero que s'esta negociant i estudiant la millor ubicació per al nou campió Llorens" que construirà el Villarreal CF perquè este és el seu compromís signat en el conveni amb l'ajuntament" i, afig que "desde el moment que els diguem que tenim els terrenys el compromís és començar a construir en el termini de dos meses" assegura el primer edil, i "la idea continua sent construir el pavelló en la contornada de l'antiga construcción, apostem pel parking del colegi Carmelite, pero esta tot en procés de negociació".

En este sentit l'alcalde demana paciència a la ciutadania, perquè " volem buscar la millor ubicació, podríem construir esta instal·lació per la zona sud, perquè allí tenim terrenys però volem acostar-nos al seu lloc d'oritgen, volem que estiga en el mateix barrio n estava" apunta Benlloch.

RECEPCIÓ PRIVADA PAPA FRANCESC.

L'alcalde ha sigut un dels invitats, de l'expedició del Vila-real, a la recepció privada amb el papa Francesc. Unes cinquanta persones han sigut rebudes, en un acte que Benlloch ha destacat com " molt especial i sobretot emocionant". L'alcalde ha tingut l'oportunitat d'entregar-li al papa dos "cordonets "de Sant Pasqual , "ú amb els colors de la bandera de ciutat del vaticà i un altre dels colors del Villarreal CF" explica Benlloch.

Al mateix temps el papa ha rebut de mans del primer edil una carta amb invitació personal de Benlloch, com a president del patronat de Sant Pasqual per a "l´acte principal del centenari del patronatge de Sant Pasqual el pròxim 17 de mayo", evidentment apunta Benlloch" serà difícil que el sant pare ens puga acompanyar, però ens agradaria que poguera assistir algú en el seu nombre". En este sentit l'alcalde ha reconegut que des de fa un temps s'esta en contacte també amb la Casa Reial per a comptar amb la seua participació en l'acte central de maig, com ja va ocòrrer amb el rei Joan Carles I l´any 1992 que va presidir la clausura de la conmemoració del quart centenari de la mort de Sant Pasqual Baylón.