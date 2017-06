L´Ajuntament de Vila-real inclou un suplement de crèdit de 3,5 milions al presupost.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat aquest matí la incorporació dels romanents de 2016 al pressupost d'enguany, a través d'un expedient de suplements de crèdit de 3,5 milions que permetrà reforçar les diferents àrees de gestió municipals i incrementar fins a un milió d'euros la partida de no classificats per a poder fer front a projectes futurs com el pàrquing de camions, el CRIS de la Fundació Manantial o un programa d'habitatge social. L'operació es complementa amb un expedient de crèdits extraordinaris que incorporarà 1,4 milions d'euros al pressupost. En aquest cas, es destinaran a inversions en via pública, esports, la pavimentació dels carrers d’Alfons el Magnànim i de les Corts Valencianes o el pagament de 759.000 euros de l'expropiació d'un solar al costat del col•legi José Soriano.

La regidora d'Hisenda, Sabina Escrig, ha detallat els expedients, que es financen gràcies als 2.975.945 euros obtinguts de romanents o estalvis de tresoreria -entre ells, els 1,7 milions de la liquidació del deute per la BUC saldada pel nou Consell-, algunes baixes en partides que no van a utilitzar-se, com les subvencions pels descomptes del futbol per a jubilats que ha passat a assumir directament el Villarreal CF, i una operació de préstecs. “Per culpa del Govern del PP i dels seus col•laboradors de Ciutadans, no podem destinar tot el romanent a inversions per a millorar la vida de les persones, sinó que una part important, un total de 786.845 euros procedents de superàvit, han de destinar-se obligatòriament a pagar als bancs”, lamenta l'edil. “Això sí, el que no podrem és amortitzar el préstec de 20 milions subscrit pel PP en la seua última legislatura municipal, perquè es va negociar amb unes clàusules impossibles d'amortitzar”, agrega. Els 2.189.000 euros restants es destinaran a abonar expropiacions “que havia d'haver pagat el Partit Popular”, reforçar àrees com a parcs i jardins, sanitat, innovació o cultura, a més d'incrementar la partida de no classificats per a fer front a projectes “sorgits de l'aliança amb la societat civil” per als quals no es poden obrir encara partides específiques “perquè són projectes encara en desenvolupament”. En aquest capítol, s'inclouen actuacions com el párking de camions, el nou alberg de transeünts de Càrites, habitatge social l'adquisició de l'Hostal del Rei, amb l'objectiu d'incrementar el patrimoni municipal.

L'expedient de crèdits extraordinaris, per la seua banda, suposa la incorporació d'1.424.937 euros. “En aquesta operació anem a iniciar un expedient d'expropiació valorat en 759.196 euros, a instàncies d'un jutjat que ens obliga a expropiar el solar, el cost del qual podria fins i tot incrementar-se”, explica Escrig. La pavimentació dels carrers d’Alfons el Mangànim, Corts Valencianes, Serra dels Santes o Alfred Nobel, un conveni amb el Club de Tennis o un carril bici des del CTE fins a la Ciutat Esportiva Municipal són algunes de les inversions previstes. Per a açò, serà necessari subscriure una operació de crèdit d'1.054.680 euros. “Tampoc cal tremolar quan parlem de préstec, perquè segur que ens eixirà molt més econòmic que els 20 milions d'euros del préstec del PP, del que portem pagats ja –nosaltres, perquè ells no van pagar res durant dos anys de carència- 7,5 milions d'amortització i 4,5 milions d'interessos”, detalla Escrig. En la mateixa línia, la regidora recorda que en 2011 “el PP va deixar l'endeutament de més del 75% i l’hem baixat fins al 46,94%; amb aquesta nova operació, l'endeutament serà pràcticament el mateix”, conclou.