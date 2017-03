L'ajuntament i la UJI treballen per a implantar formació universitària a Vila-real.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch s'ha reunit amb el rector de la UJI, Vicent Climent i la vicerectora d'Estudis, Isabel Garcia per a continuar treballant en la implantació de formació universitària sobre salut i esport en la ciutat.

Durant la reunió s'ha acordat constituir grups de treball formats per tècnics municipals dels departaments d'Esports i de la pròpia universitat. "Desde la creació de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, primer, i de Mediació Policial, després, a més de la ubicació de la seu de la Plana a Vila-real, la presència de la UJI en la nostra ciutat és cada vegada major. Però volem que continue creixent i la implantació de formació universitària reglada, a través de cursos i màsters, és un pas importantíssim per a ello", apunta Benlloch.

L'objectiu de l'equip de govern és, per mitjà de les infraestruturas creades inicialment per a la formació i la pràctica de l'esport com és el cas del Centre de Tecnificació Esportiva, plantejar la possibilitat d'implantar en estes dependències els estudis de grau de Ciències de la Salut i l'Esport. "Sin embargo", puntualitza Benlloch, "entendemos que, per qüestions pressupostàries, no és possible en este moment. Per això, i mentres la Generalitat no possibilite també la creació de nous títols de grau, continuarem treballant a consolidar la presència de la universitat de Castelló en la nostra ciutat a través de cursos i màsters, que ens permeten, al mateix temps, aprofitar al màxim les instal·lacions del Centre de Tecnificació Deportiva".