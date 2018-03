L´Ajuntament treballa per desbloquejar la modificació del PGMOU

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el regidor de Territori, Emilio M. Obiol, s'han reunit aquesta setmana amb el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Francisco Javier Quesada, per tractar de desbloquejar la modificació del puntual del PGMOU sol•licitada fa ja més d'un any, que donaria solució al risc de 231 milions d'euros per aprofitaments urbanístics generats per la gestió del sòl en els anys de govern del Partit Popular, aplicant els nous instruments introduïts per la LOTUP.

A més d'instar la Generalitat a resoldre amb urgència sobre aquesta modificació, Benlloch ha traslladat als responsables del Consell la intenció de l'equip de govern de rellançar també la revisió del pla general iniciada en 2008.

L´alcalde va comunicar a la Conselleria la intenció de l'equip de govern de rellançar la revisió del pla general, en tramitació des de l'any 2008, adequant-la a les necessitats i perspectives reals de la ciutat. El procés de revisió del PGOU es va iniciar en 2008, amb l'aprovació pel Ple municipal de l'estudi de paisatge i el concert previ, que es va remetre a la Conselleria al maig de 2009. Al febrer de 2011, es va sotmetre a informació pública la versió preliminar del pla general, que va ser informat per la Comissió d'Avaluació Ambiental al juliol de 2012. En aquest informe, l'organisme autonòmic va subratllar les deficiències i desajustos del document.