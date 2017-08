L'Ajuntament presenta una targeta de fidelització per a reforçar el comerç local

Els negocis que estiguen inclosos en el pla disposaran d'un vinil en les seues fatxades on podrà llegir-se la paraula ‘i-más’

Els ciutadans de Vila-real podran disfrutar de descomptes i promocions en els comerços locals del municipi, gràcies a la targeta de fidelització que l'Ajuntament ha impulsat junt amb la Unió de Comerç de Vila-real. Tots els negocis que estiguen inclosos en este pla de reforç tindran a la vista un vinil de grans dimensions en què es llegirà ‘i-más’.

Des del consistori s'espera que aquesta iniciativa supose un fort impuls del comerç local, i inclús que els atorgue la capacitat de competir amb les grans superfícies. “La situació econòmica, el canvi de hàbits de consum i la competència amb els grans superfícies son reptes als quals han de fer front els xicotets establiments de la ciutat i, davant este panorama, els associacions com UCOVI juguen un paper determinant”, explicava Ochando.

Per la seua banda, la Secretària d'UCOVI, Teresa Esteve, va assegurar que es tracta d'una ferramenta que funcionarà per acumulació de punts. De manera que, segons compte, tant els clients com els comerços es veuran mútuament beneficiats, atés que els compradors obtindran promocions i descomptes, mentres que els negocis obtindran informació sobre les preferències dels clients.

La targeta serà gratuïta i només s'exigirà la firma d'un contracte amb les dades d'identificació bàsics.