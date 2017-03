L'ajuntament ja pot pagar als proveïdors el deute de 2016.

L'ajuntament de Vila-real pot començar a pagar els 1,2 milions d'euros de les 1003 factures pendents en 2016 a 300 proveïdors, després que l'alcalde ha firmat lloes ordes de transferència que permet l'inici de l'abonament, i una vegada aprovat el pagament en el ple extraordinari convocat expressament per a això el passat 16 de febrer, s'han accelerat al màxim els tràmits administratius necessaris per a procedir de manera immediata a l'abonament efectiu dels rebuts.

L'alcalde de Vila-real ha reiterat que "Vamos a continuar treballant perquè esta situació no torne a produir-se, per a recuperar l'estabilitat i reajustar el període mitjà de pagament, perquè en el nostre ADN està pagar. Per això, hem avançat al màxim el pagament de les factures pendents de l'any passat a penes el pressupost de 2017 ha entrat en vigor i sense esperar a la liquidació pressupostària de l'any passat, com fan la majoria dels ayuntamientos", argumenta Benlloch.

En els casos de factures que, per error o defecte de forma, no hagen pogut ser abonades, el consistori ha reservat una partida específica per a poder fer front a estos pagaments en quant s'esmenen els errors. "Nuestro objectiu és reajustar el període mitjà de pagament als proveïdors durant este exercici i treballar perquè les sentències urbanístiques i l'herència del PP que encara pes en la gestió local no tornen a afectar les nostres empresas", conclou l'alcalde.