L'Ajuntament llança una nova programació per al desé aniversari de la Llei d'Igualtat

La Regidoria d'Igualtat llança hui un nou programa d'activitats i tallers que coincidix amb la celebració del desé aniversari de la Llei d'Igualtat. L'Ajuntament suma per a esta nova edició, als tallers habituals, altres activitats com una jornada sobre maternitat i paternitat responsable o la posada en valor de la figura de la cuidadora o cuidador familiar.

“La igualtat de dones i hòmens és un dret fonamental per a totes les persones i constituïx un valor capital per a la democràcia. Però perquè puga complir-se plenament, no basta amb què el dret siga reconegut de manera legal; ha de poder ser exercit efectivament i implicar tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturales”, detalla Rosario Royo, regidora d'Igualtat. A més, Royo no s'ha mostrat satisfeta i ha exigit més avanços en matèria d'igualtat.

Un dels plats forts d'este programa seran les campanyes de sensibilització i prevenció de violència masclista, així com l'atenció a les dones que hagen pogut patir-la.

El període d'inscripció en els cursos i tallers arrancarà l'11 de setembre, amb les preinscripcions, tant de manera presencial com per correu electrònic. El 18 de setembre tindrà lloc el sorteig del número per a l'orde de matrícules, que es formalitzaran del 20 a 29 de setembre en la Casa de la Dóna.