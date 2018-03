L´Ajuntament edita una guía per l´ús de llenguatje igualitari en l´administració publica

L'Ajuntament de Vila-real repartirà entre els departaments municipals 200 exemplars de la nova Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local, amb l'objectiu d'impulsar la igualtat de gènere en el llenguatge que utilitzen els treballadors de l'ens públic més proper al ciutadà.

Les regidories de Normalització Lingüística i Igualtat s'han unit a la campanya Valencià per la igualtat, en la qual també participen més de 40 municipis de tot el territori, així com la Diputació de València, que col•labora juntament amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. “L'objectiu de la campanya és utilitzar un llenguatge inclusiu en valencià que tinga en compte les dones i els homes, de manera que, a poc a poc, anem modificant la forma d'expressar-nos en l'Administració local i en la societat en general, canviant la nostra percepció cap a una realitat més igualitària i integradora”, afirma l'edil de Normalització, Santi Cortells.

L´edil posa alguns exemples sobre les possibilitats que ofereix el llenguatge a l'hora d'evitar un ús que perjudique al gènere femení. “En lloc de dir ‘Els valencians viuen bé’, podem optar per ‘A València es viu bé’ o, quan es parla de ‘Els metges i les infermeres’, passar a utilitzar el format de ‘El personal sanitari’, igual que ocorre amb ‘Els pilots i les hostesses’, per ‘La tripulació’, o ‘El director i la secretària’, que podria ser ‘L'equip directiu’”, expressa.

“Les dones hem recorregut un llarg camí en els últims segles i dècades per a aconseguir els mateixos drets que els homes, però encara cal seguir treballant i eliminar obstacles, a més d'avançar cap a la nova realitat que vivim”, assenyala la regidora d´Igualtat Rosario Royo.

No obstant açò la guia estarà disponible per a la seua consulta en la Biblioteca Municipal i totes aquelles persones que per la seua professió o simplement per interès en el tema la necessiten, la podran sol•licitar en qualsevol de les dues regidories.