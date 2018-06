La regidoria de Sanitat té marcat un calendari de fumigacions per atallar qualsevol focus que es poguera detectar.

L´Ajuntament demana la col-laboració ciutadana per evitar proliferació del mosquit

La regidora de Sanitat Silvia Gómez ha demanat la col-larboració Ciutadana per evitar la proliferació del mosquit tigre amb mesures per aplicar en casa. / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real ja està treballant des de fa aproximadament dos mesos en el tractament preventiu contra els mosquits. Una acció que s'intensificarà durant tot l'estiu per a evitar l'aparició de plagues, ja que a causa dels últims episodis de pluges s'espera una temporada complicada.

La regidoria de Sanitat ja té marcat un calendari de fumigacions, pensades en un inici com a mesura preventiva, que ara comença un període de major incidència per a tractar atallar amb eficàcia qualsevol focus que es poguera detectar de manera puntual i que s'anirà modificant i adaptant en funció de les necessitats que es detecten a cada moment.

Sanitat demana col•laboració ciutadana, ja que “la major part de focus i casos es registren en parcel•les privades” segons la edila Silvia Gómez. Per açò, fa una crida als propietaris de terrenys i zones on puga haver-hi aigua estancada perquè “prenguen mesures i que no es convertisquen en focus”.

L'Ajuntament va aprovar una nova ordenança municipal en 2016 que regula les actuacions i protocols a seguir per a prevenir la proliferació del mosquit tigre també en l'àmbit domèstic. Cal recordar que el mosquit tigre és fonamentalment urbà i es reprodueix fàcilment en xicotets estancaments d'aigua, com poden ser tests, pitxers o basses, en l'àmbit privat, per la qual cosa seguint uns senzills consells tots podem contribuir a evitar la presència i/o expansió d'aquests insectes.