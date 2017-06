L'Ajuntament decreta tres dies de dol oficial i manifesta el seu pesar per la defunció de Pasqual Batalla

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la corporació municipal lamenten profundament la pèrdua del primer tinent d'alcalde, Pasqual Batalla, qui va morir anit després de patir una llarga malaltia. Amb motiu de la defunció, el primer edil ha decretat tres dies de dol oficial i ha suspès tots els actes oficials. Este dijous, 15 de juny, la capella ardent quedarà instal·lada en el hall de l'Ajuntament, de 10.00 a 12.00 hores, per la qual cosa el servei de Atenció i Tràmits quedarà suspès, encara que sí es prestarà el servei de Registre Municipal, així com el de la Generalitat, en horari de 8.30 a 13.30 hores a les dependències del PROP, situades al carrer de Josep Ramon Batalla, 38. El funeral per Pasqual Batalla se celebrarà a les 12.00 hores a l'església Arxiprestal Sant Jaume.

“Amb la defunció de Pasqual Batalla, Vila-real perd un gran defensor de la nostra ciutat, perquè ningú com ell ha representat la defensa dels nostres senyals d'identitat, els valors i la idiosincràsia vila-realenca, les nostres tradicions i la nostra llengua, en definitiva, el nostre poble”, valora l'alcalde. “Lamentem profundament la pèrdua d'un company que, a més d'un gran polític, ha sigut una bona persona i un gran amic, un mestre per a tots nosaltres, que es va convertir en una peça clau en el pacte de progrés signat el 2011 i en la tasca de fer que la nostra ciutat avance”, afegeix Benlloch.

Per la seua banda, el tinent d'alcalde Xavier Ochando ha volgut manifestar el “gran buit que el nostre company deixa a l'Ajuntament”. “Hem perdut a un gran amant de Vila-real, un home amb un compromís ferri en la defensa de valors molt necessaris per a la nostra societat i per a la nostra cultura, un treballador incansable fins als seus últims dies, que va lluitar per a recuperar tradicions que hui sobreviuen gràcies a ell, com la dels gegants de Vila-real, que demà també l’acompanyaran en el seu últim adéu”, assegura Ochando, qui destaca que “va ser un gran polític i, sobretot, quasi un pare per a tots els qui l’envoltàvem. Ens ha deixat una empremta inesborrable”.

Després de guardar un minut de silenci a la porta de l'ajuntament en la seua memòria, al qual no han faltat companys de corporació, veïns i autoritats, com el conseller d'Educació, Vicent Marzà, o la vicialcaldessa de Castelló, Ali Brancal, l'alcalde ha volgut traslladar als familiars i afins del mestre i regidor vila-realenc el més sentit condol de tota la ciutat per la seua irreparable pèrdua.

Pasqual Batalla, qui va ser mestre de Primària de manera ininterrompuda des de 1976 fins a la seua jubilació en 2011, ha format part de la corporació municipal des de 1999 en diferents responsabilitats, primer com a regidor del Bloc, després com a portaveu del grup municipal i des de 2011 com a primer tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal de Compromís. Vinculat a diferents moviments associatius i implicat en la defensa de les tradicions, ha sigut president d’Apaval i vicepresident de l'Associació Europea de Caces Tradicionals. A més, ha sigut membre de moviments socials com Els Lluïsos, Acció Cultural del País Valencià, membre fundador de la penya L’embolic i confrare d'honor de la Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist i Verge de la Soledat. Batalla va ser l'encarregat de crear fa dues dècades la Regidoria de Normalització Lingüística i també va ser col·laborador en diversos mitjans de comunicació, sobretot en Poble, a través de la seua secció A cau d’orella, la recopilació de la qual li va servir recentment per a publicar el llibre Històries de Molins.