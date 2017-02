L'ajuntament ha aprovat 1,2 milions d'euros de factures pendents a proveïdors.

El ple extraordinari d'este divendres ha aprovat una partida de 1,2 milions corresponent a les factures que l'ajuntament devia a 1.000 proveïdors en 2016, "que podran cobrar en un parell de setmanes o tres" segons concreta el primer edil, José Benlloch.

“S´ha fet molt per a tornar a portar pel bon camí l'Ajuntament, ara mateix complim amb tres de les quatre normes que establix l'Estat sobre estabilitat en les administracions locales", apunta l'alcalde. "no obstant, hi ha un tema que ens dol molt i és no haver pogut ser puntuals en el pagament en 2016".

L'objectiu d'una vegada liquidat l'exercici anterior, és començar a reajustar de manera progressiva el període mitjà d'abonament a les empreses que treballen amb el consistori. "Por això és la nostra principal obsessió ser puntuals en el pagament en 2016". En este sentit la llei estipula el pagament a 30 dies.