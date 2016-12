L'ajuntament aprova una nova partida per a liquidar factures a proveïdors.

Amb l'objectiu de continuar liquidant els deutes que l'ajuntament te amb els proveïdors, ahir en un ple extraordinari, el consistori va aprovar una nova partida de 241.565 euros en factures a proveïdors. Esta quantitat arribarà a 120 proveïdors autònoms, xicotetes i mitjanes empreses i associacions, que veuran saldats més de 300 rebuts.

Entre les factures a abonar amb estos 241.565 euros es troba una per valor de 26 euros a una ferreteria local per un duplicat de quatre claus de seguretat. "La diferència entre nosaltres i el PP és que, mentres nosaltres encarreguem este treball a una xicoteta empresa de la ciutat i paguem la que toca, l'equip popular va cridar Piaf i en el mateix concepte es va arribar a gastar més de 200 euros, van fer falta diversos treballadors especialitzats i un camió de gran tonelaje", apunta la regidora d'Hisenda, Savina Escrig. "vehículo que, pel que s'ha vist, va fer falta en moltes altres ocasions, com en la reparació d'una silla" afig.

L'edila d'Hisenda ha reiterat que "asumimos la nostra responsabilitat i demanem perdó a aquelles empreses i entitats que hagen passat dificultats enguany per no haver pogut cobrar a temps moltes vegades, però estem treballant per a posar-nos al dia i que en 2017 res nos desestructure les cuentas", alhora que ha agraït la seua paciència. El ple també ha aprovat l'abonament d'ajudes socials, així com la gratificació per servicis especials i extraordinaris prestats i la productivitat al personal empleat municipal.