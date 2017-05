L'ajuntament adquirix 2000 tiquets de la fira per a les famílies més necessitades.

L'associació d'atraccions de Fira de Vila-real i l'Ajuntament han arribat a un acord per a posar en marxa un programa pioner, a fi que els xiquets de famílies amb pocs recursos puguen disfrutar de les atraccions de la fira estes festes.

El programa s'anomena "il-lusions sense barreras", i a partir de hui l'ajuntament repartirà 2000 entrades a les entitats socials perquè ho donen els tiquets entre les famílies més necessitades.

Els diners que els firers recapten per les 2000 entrades ho destinaran íntegrament, com una donació económica, a les diferents entitats socials.

MES DIES DE FIRA.

La fira d'atraccions es va inaugurar ahir a la vesprada amb oferta en el preu de les entrades a les atraccioens de 1,50 euros. El mateix preu que enguany s'allarga en el temps i romandrà oberta fins al 28 de maig. Per este motiu, l'associació ha decidit incorporar el dos per u és dir, per la compra d'un tiquet esta setmana, regal d'un altre per consumir l'últim cap de setmana de maig.