L´actor alcoià Juli Mira és el Culpable del festival de Curtmetratges

La vintena edició del festival Internacional de Curtmetratges comptarà enguany amb l´actor Juli Mira com a ambaixador de la cita, que se celebrarà del 20 al 24 de noviembre. Mira va ser un dels protagonistes del reconegut curtmetratge „Última sessió‟, del ondense Natxo Fuentes, projectat en l'edició de 2014 del festival vila-realenc.

L´actor alcoià amb una ampla trajectòria en teatre, cinema, televisió i doblatge i conegut per papers com el de Blasco Ibáñez en el telefilm „Cartas de Sorolla‟ es posarà les emblemàtiques “manilles” i apadrinarà una de les edicions més especials del certamen.

Mira és un dels intèrprets més reconeguts del panorama catalonoparlant. Destaca per haver donat vida a personatges il•lustres com Blasco Ibáñez („Cartas de Sorolla‟, RTVV) o els seus papers per a la gran pantalla: „Gràcies per la propina‟, de Francesc Bellmunt; „El mar‟, d'Agustín Villaronga; „La isla del holandés‟, de Sigfrid Monleón; „Les veus de la nit‟, de Salvador García; o „Ens veiem demà‟, de Xavier Berraondo. En televisió destaquen les seues interpretacions en sèries com „Hospital Central‟ o „Cuéntame‟ i els seus múltiples treballs per a Canal 9 („Herència de Sang‟; „A flor de pell‟; „Les moreres‟; „Negocis de Família‟) i TVE-3 („Porca Misèria‟; „Ventdelplà‟). Actualment treballa en un projecte per a la nova televisió valenciana que prefereix guardar.

Per altra banda, l´organiztacioó del certamen ja ha seleccionat els 36 curtmetratges que projectarà del 20 al 23 de novembre en el Auditori. Trenta-sis obres -26 en la Secció Oficial i 10 en la Secció Provincial- d'entre les 526 dels cinc continents rebudes enguany, que passaran a formar part de la història de Cineculpable i que aspiren a coronar el palmarès que es donarà a conèixer en la gala del 24 de novembre.