L’IES Miralcamp portarà a l’educador César Bona a la VIII edició de les Jornades d’Alumnes Mediadors

L'IES Miralcamp de Vila-real ja prepara la VIII edició de les Jornades d'Alumnes Mediadors, que se celebrarà el pròxim 15 de febrer a l'Auditori Municipal, on està prevista l'assistència del reconegut educador César Bona, considerat un dels millors 50 mestres del món.

El simposi, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Relacions Institucionals, i el Cefire de Castelló, incorpora enguany, a més, la I Trobada d'Innovació i Excel·lència Educativa, que tindrà lloc en la mateixa jornada, que es desenvoluparà de 8.30 a 19.00 hores, i per a la qual el pròxim 10 de gener s'obrirà el període d'inscripció en la web de l'IES Miralcamp.

Les jornades estan dirigides a professorat, alumnat, famílies i altres professionals i comptaran amb la intervenció, durant el matí, de l'IES Parc Goya de Saragossa, representat pel seu director, Antonio Martínez; l'orientador, Jesús Prieto, i tres alumnes, que presentaran el seu programa Una red de Ciberayudantes, premi Bones pràctiques en convivència i educació inclusiva, pioner a Espanya per a la prevenció del ciberbullying i la detecció dels problemes que els joves puguen tenir amb l'ús d'internet.

També participarà l'entrenadora oficial KiVa a Espanya Blanca López Català, que explicarà la prevenció de conflictes des de la perspectiva del programa finlandés KiVa, que actua directament sobre els observadors i els reforçadors, que senten la necessitat i l'obligació d'intervenir per a ajudar als seus companys.

L'apartat matinal finalitzarà amb un espai d'experiències dels centres educatius inscrits amb intervencions dinàmiques que facilitaran la interacció incloent les noves tecnologies a través del telèfon mòbil i hi haurà un dinar de convivència per al professorat i alumnat. A la vesprada oferirà una conferència la presidenta de l'Associació Pedagògica Francesco Tonucci, Mar Romera Morón, que a més és mestra, pedagoga, psicopedagoga, especialista en intel·ligència emocional i autora de diversos llibres i d'un projecte innovador propi amb el qual porta a la pràctica el seu model pedagògic Educar amb tres c: capacitats, competències i cor.

La jornada finalitzarà amb la intervenció de César Bona García, un dels millors 50 mestres del món, finalista del Global Teacher Prize –conegut com a Premi Nobel dels Professors- i autor de llibres com Les escoles que canvien el món i La nova educació, anecdotari d'un mestre del segle XXI, el repte del qual és ensenyar els seus alumnes també a gestionar les emocions, a implicar-se de manera global en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge i a treballar l'educació partint d'una línia emocional.