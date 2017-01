L’Espai Jove arranca l'any amb més de 30 d'activitats lúdiques i formatives

El regidor de l'àrea, Xavier Ochando, ha destacat la col·laboració de la quinzena d'entitats juvenils que participen per a fer possible aquesta nova programació de l’Espai Jove.

L’Espai Jove arranca l'any amb una nova programació carregada d'activitats, cursos i propostes promogudes per una quinzena d'entitats juvenils de la ciutat. La Cavalcada de Reis de la Joventut Antoniana, declarada Festa d'Interés Turístic Provincial, la Matxà de Sant Antoni, organitzada pels Lluïsos, o la festa de Carnestoltes, al febrer, són algunes de les cites més destacades del calendari en el primer trimestre de l'any, que contempla una trentena de possibilitats per als més joves amb especial incidència en la formació per a l'ocupació i la integració.

En aquesta línia, la programació de gener a març de l’Espai Jove segueix reservant un lloc destacat als Tallers per la Igualtat, dirigits a la integració de persones amb capacitats diferents mitjançant activitats inclusives. També es manté en l'agenda el curs Aprenent a créixer, destinat a xiquets i xiquetes diagnosticats amb TDH. En l'àmbit de la formació, destaca en l'arrencada de l'any el curs d'especialització Col·lectius amb necessitats especials: tècniques i recursos des de l'animació juvenil.