L’EOI amplia l’oferta de titulacions amb l’incorporació de l’italià i del C1 d’anglés

Segons explicava Maña, aquesta ampliació ha suposat un avanç important en les facilitats a nivell de movilitat per als ciutadans de Vila-real, donat que l’Escola Oficial opera principalment en Castelló. A més, la regidora contaba que l’incorporació del C1 d’inglés significa un punt clau per a continuar en aquesta direcció orientada a una Escola Oficial pròpia.

Els alumnes que no s’hagen preinscribit podrán fer-ho a partir del quatre de juliol en la mateixa EOI. En cas de indisponibilitat per a aquesta data, a partir del 6 de juliol també será posible l’inscripció per mitjà de la Biblioteca Universitària del Coneiximent (BUC), ubicada en la Avinguda Pio XII. El procediment per als alumnes nous o que es reincorporen serà el habitual mitjantçant la pàgina oficial de l’EOI.