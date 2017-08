L’Ajuntament de Vila-real contrata a 55 joves dins del marc dels programes ‘Avalem’ i ‘de la Generalitat’

L'Ajuntament de Vila-real ha incorporat els 55 joves, menors de 30 anys, contractats per un període entre set mesos i un any dins dels programes Avalem Joves+ de la Generalitat. Aquesta iniciativa ha suposat una inversió de 1’2 milions d’euros, 200 000 dels quals provenen de l’Ajuntament, mentres que la resta, s’injecta per part de la Generalitat.

Desde el consistori s’asegura que amb aquest pla de contratació impulsat principalment per la generalitat, ne son més de 200 les persones que han resultat beneficiàries. De fet, José Benlloch, alcalde del municipi, ha assegurat que el govern autonòmic està donant oportunitats laborals als més joves, al temps que criticava la gestió de l’anterior administració: “En només dos anys, i malgrat arrossegar un deute heretat de 40.000 milions d'euros, hem passat de no rebre ni un euro de la Generalitat per a contractar ningú als 2,5 milions amb els quals comptarem enguany”.

Segons paraules de Benlloch, la consignació d'1,2 milions en les contractacions del Pla de Garantia Juvenil situa a Vila-real al capdavant en inversió de tota la Comunitat. En aquesta línia, l'alcalde s'ha referit a municipis com Gandia, amb 76.000 habitants i només 10 contractes, Benidorm (69.000 habitants, 8 persones contractades) o Sagunt (65.000 habitants, 15 contractes).