L’Ajuntament renova la seu electrònica per a facilitar els tràmits a veïns i empreses i guanyar en transparència

L'Ajuntament de Vila-real acaba d'estrenar una nova versió de la seu electrònica, que es troba a l'enllaç https://seuelectronica.vila-real.es. Es tracta d'una pàgina completament renovada i amb una nova imatge i organització dels continguts i serveis que s'ofereixen ara d'una manera més intuïtiva, senzilla, eficient i fàcil d'usar tant per a ciutadans com a empreses. La regidora de Noves Tecnologies, Mónica Mañas, afirma que la nova pàgina és “molt més visual, a més d'àgil i ràpida” i afig que “a més, ofereix nous serveis, de manera que pràcticament totes les gestions que es poden fer en persona en l'Ajuntament també es poden realitzar sense eixir de casa”.

No obstant açò, la renovada administració electrònica també serveix per a guanyar en transparència, ja que ofereix més informació de caràcter públic, com el tauler d'anuncis i el perfil del contractant, normativa municipal, informació sobre la corporació i informació addicional sobre transparència útil per als usuaris. “Cal agrair als tècnics de Noves Tecnologies i de l'àrea de Comunicació el gran treball realitzat, ja que hem passat de tenir una pàgina grisa i abstracta a un espai que concentra tots els serveis, fàcil de consultar, amb lletra ben gran, bona distribució i un cercador específic”, explica Mañas, qui assenyala que “esperem que augmente el nombre d'usuaris que opten per aquesta alternativa”.

L’edila assegura que entre els serveis que es troben en la nova seu electrònica estan la presentació de sol·licituds –amb la possibilitat d'iniciar qualsevol dels més de 300 tipus d'expedients del catàleg de tràmits-; la consulta en temps real de l'estat dels expedients, notificacions electròniques i registre d'entrada i eixida; la consulta de dades del cens, el padró d'habitants i l'obtenció de volants d'empadronament; la consulta de propietats, rebuts i la possibilitat d'obtenir còpia dels rebuts pagats, així com domiciliar-los i pagar els no domiciliats, obtenir una carta de pagament, i fins i tot la validació de documents electrònics.

“Ciutadans i empreses podran beneficiar-se de totes les opcions que s'ofereixen ara i que anteriorment no estaven al mateix nivell que acudint al consistori”, destaca Mañas, qui anima a fer ús també de l'aplicació mòbil municipal per a gestions com “demanar cita prèvia per a acudir a Atenció i Tràmits amb el seu DNI, on els podran facilitar el certificat digital amb el qual realitzar totes les gestions de manera virtual no solament en l'Ajuntament, sinó també en altres administracions públiques”.

D'altra banda, la responsable de Noves Tecnologies afirma que la implantació de l'expedient electrònic avança i que la segona fase, que està en licitació, permetrà evolucionar l'actual Padró d'Habitants, facilitant la compatibilitat amb l'oficina d'Atenció Ciutadana, i interaccionant plenament amb la Seu Electrònica municipal, de manera que podrà oferir serveis de certificació d’empadronament, o consultes de dades padronals als usuaris de manera electrònica. Així mateix, preveu disposar d'una eina electrònica per a la gestió de censos municipals –com el d'animals perillosos o d'associacions, entre uns altres- plenament integrat amb el registre d'entrada. A açò se suma l'engegada d'un sistema de Bústia de

Notificacions electròniques obligatòries per a entitats jurídiques i opcionals per als ciutadans, per a l'entorn de Gestió Tributària i també l'ampliació del model de gestió administrativa de Secretaria, amb un nou sistema per a la gestió del circuit d'aprovació de les propostes de resolució que emeten les unitats gestores, entre altres funcions, com les convocatòries i sessions de Juntes de Govern, comissions i plens i la generació automàtica dels llibres electrònics d'actes. “L'Ajuntament de Vila-real és pioner en l'administració electrònica i, ara com ara, el que més serveis ofereix”, assegura Aragoneses, qui recorda que “hi ha molt treball previ des de fa mesos amb proves i formació per a arribar al nivell que tenim en l'actualitat d'implantació d'aquest sistema modern i avançat”.