La justícia investigava al xic mort dissabte per tres delictes a la seu ex parella

El Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Vila-real investigava al conductor mort en la col•lisió contra una gasolinera dissabte passat a Benicàssim per delictes de lesions, a la seua ex parella, també morta en el sinistre. / ONDACERO.ES

El Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Vila-real investigava al conductor difunt en una col•lisió contra una gasolinera dissabte passat a Benicàssim per tres delictes de lesions, després d'una denúncia presentada per la seua exparella sentimental, també difunta en el xoc.

El Jutjat va rebre la denúncia, en la que la jove relatava diversos episodis violents patits en diferents moments de la relació, el 15 de desembre. Eixe mateix dia, la Jutgessa va prendre declaració a la víctima i al seu presumpte agressor. És l'única denúncia que consta d'ella contra ell en el dit jutjat.

Després d'escoltar a ambdós, el fiscal va apreciar indicis de tres delictes de lesions en l'àmbit de la violència de gènere. No obstant això, el juí no va poder celebrar-se perquè les versions eren contradictòries i no existia part mèdic que acreditara les lesions que relatava la víctima dels distints atacs.

El fiscal va sol•licitar llavors noves diligències per a completar la instrucció. Entre elles, va demanar que es prenguera declaració a tres testimonis, que es requeriren les gravacions d'un bar en què la denunciant comptava que havia patit un dels episodis violents i que es demanara informació a un centre mèdic a què la xica va acudir en una ocasió després d'una de les agressions relatades. En aquella ocasió, la víctima no va referir al personal sanitari l'origen dels danys de què va ser atesa.

A l'espera de la pràctica d'eixes diligències, el fiscal va demanar que es prohibira al presumpte maltratador acostar-se a menys de 200 metres i comunicar-se amb la víctima per qualsevol via, petició a què es va adherir l'advocat de la denunciant, qui no va sol•licitar cap mesura complementària. Ni el fiscal ni l'advocat de la víctima van sol•licitar presó per al detingut pels fets denunciats.

El suposat agressor havia sigut condemnat al setembre 2013 a 64 dies de treballs en benefici de la comunitat per dos episodis violents amb una parella anterior, a la que en una ocasió va donar una galtada quan tornaven d'una festa i en una altra ocasió va amenaçar. Va ser una sentència de conformitat, en la que el maltratador va reconéixer els fets i va acceptar la pena que li demanava el fiscal.