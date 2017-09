La Junta de Festes presenta la dimissió unànim per seguir el procés electoral

Durant la cel-lebració dilluns de la sessió ordinadia de la junta de festes, l´orgue festes, per unanimitat, va presentar la seva dimissió per donar continuïtat al procés electoral que està en marxa, per tal de renovar la Junta de Festes, i facilitar als seus membres la possibilitat d’incorporar-se en alguna candidatura.

La junta presenta la seva dimissió al Consell Rector de Festes però continuarà treballant en funcions fins al dia 22 d’octubre, dia en què tindrà lloc l’assemblea que triarà la nova Junta de Festes.

En la reunió es va fer una valoració global de les passades festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, on la participació ciutadana ha estat molt elevada, en alguns casos multitudinària i no hem tingut cap incident que meresca ser ressenyat.