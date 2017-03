Joventut torna a programa el curs de socorrista aquàtic amb titulació oficial.

La Regidoria de Joventut programa la segona edició del curs de Socorrista Aquàtic que, igual que en 2016, a més d'oferir la titulació oficial per part de l'empresa SANEJA 2008, compta amb el compromís de contractar a este estiu tots els alumnes que finalitzen amb èxit la formació en qualsevol dels llocs on oferix els seus servicis.

En el curs els assistents adquiriran els coneixements necessaris per a actuar amb eficiència i de forma ràpida davant d'una situació d'emergència, intervenint en situacions de Primers Auxilis i de Suport Vital Bàsic (SVB) .Superada la formació, els participants obtindran la corresponent titulació per part de l'Associació de Tècnics d'Emergències Aquàtiques (ATEMAC) , vàlida a nivell nacional, i podran optar a un lloc de treball a l'estiu en qualsevol dels espais gestionats per SANEJA 2008 SL, amb qui la Regidoria ha arribat a un acord pel qual l'empresa es compromet a contractar tots els alumnes que isquen preparats.

Els interessats a participar en el curs hauran d'inscriure's en l'Espai Jove per a la prova prèvia de caràcter físic, que es realitzarà el 3 d'abril a les 10.00 hores en el Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) i que constarà d'una sessió de nade continu de 200 metres estil lliure en un temps inferior a quatre minuts i una altra d'apnea en 25 metres. Els 25 millors temps seran seleccionats i podran participar en el curs, que serà de formació intensiva els caps de setmana del 7 d'abril al 14 de maig i que s'impartirà els divendres de 16.00 a 21.00 hores; els dissabtes de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores, i els diumenges de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores entre l'Espai Jove i el CTE.

El preu per a la formació és de 80 euros i per als que tinguen Carnet Jove la xifra es reduïx a la mitat (40 euros) i l'únic requisit per a participar és haver complit els 18 anys al juny d'este mateix any. Més informació en joventut\@vila-real.es.