Joventut augmenta en un 30% el seu pressupost per a 2017.

L'Ajuntament de Vila-real destina un 30% més de pressupost per al 2017, passant dels 244.984 euros de 2016 als 318.412 euros per a enguany / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real destina un 30% més de pressupost per al 2017, passant dels 244.984 euros de 2016 als 318.412 euros per a enguany. "Un increment de 37.000 euros que servirà per a continuar consolidant la nostra principal màxima: Junts anem a més", explica el regidor de responsable de l'àrea, Xavier Ochando.

De l'increment global del pressupost per a enguany, es preveu un augment per a l'àrea de convenis, que passa de 84.500 euros a 122.273. Un 44,7% més que servirà per a continuar impulsant l'autogestió i on es contempla un nou conveni amb xúquer i una partida per al conveni del bus a la UJI, amb 18.400 euros. Des de l'any 2011, amb l'actual equip de govern, les ajudes generals es van augmentar un 68% i es van firmar nous acords, a més de crear una nova línia de subvencions a estudiants Erasmus, amb 10.000 euros. A totes estes accions s'incorpora la inversió que realitzarà enguany el Servef per a homologar l'Espai Jove.

Durant 2016 la Regidoria de Joventut ha atés a 45.096 persones, que han passat per les activitats programades per part de 68 associacions -12 més que en 2015-, la qual cosa suposa una mitja mensual de 3.758. Durant 2016 els cursos i la formació per a l'ocupació ha crescut fins a les 454. S'ha invertit en l'organització de 224 cursos, dels que 103 tenen titulació homologada, 34 més que en 2015. Tot això s'ha traduït en un nombre més gran de persones que han eixit de l'Espai Jove amb un títol homologat davall el braç D'idiomes i d'altres matèries- i amb l'oportunitat d'incorporar-se al món laboral, passant de 869 als 1.017 usuaris del 2016.

A estes dades se suma l'obertura de l'oficina Eurodesk, que ha permés a la ciutat col·laborar amb l'Institut Nacional de la Joventut i amb la pròpia Comissió Europea, que ha permés atendre a 192 persones, sense comptar amb els correus electrònics i les crides, que també han servit per a donar resposta a associacions i instituts d'altres ciutats de la província i de països com Turquia, Estats Units o Taiwan, en matèries com a voluntariat, ajudes per a estudiar o intercanvis.

A més, Ochando destaca la implicació de la ciutat a l'hora d'integrar a totes les persones, independentment de les seues capacitats, gràcies als Tallers per la igualtat, que han atret a més de 300 usuaris en un any, i a altres iniciatives, i remarca la importància de donar veu als jóvens, a través de la Ràdio Espai Jove, que ha passat de tindre cinc programes en directe a tindre una graella amb 14, que es poden escoltar també a través de plataformes com iVoox o MyRadioStream.