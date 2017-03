Joventut augmenta la dotació econòmica per als premis del concurs de grups locals.

Este divendres 31 de març es presentarà oficialment el III concurs de Grups Locals que organitza la regidoria de Joventut, en col·laboració amb Freaks in Black i l'Associació de Grups Musicals de Vila-real.

La iniciativa introduïx novetats com l'increment de pressupost, que aconseguix els 3.000 euros, amb els que s'abonaran els 1.200 per al guanyador, que també rebrà el primer trofeu Eduardo Sanz "un gran amant de la música que ens va deixar recentment, però al que ara rendim homenatge entregant un trofeu amb el seu nom a la banda ganadora", assenyala Ochando. Els 600 euros seran per al segon premi i també es pagaran les actuacions prèvies que realitzen els participants en les actuacions prèvies que realitzen els participants en les semifinals, "somos els primers que considerem que els músics i artistes locals, només pel fet de participar en el concurs havien de cobrar, i així ho fan, amb 200 euros per cada concierto" apunta l'edil de Joventut, Xavi Ochando.

Per la seua banda un jurat professional valorarà enguany nous criteris dels temes i grups presentats a concurs com la composició, la tècnica interpretativa i musical i l'originalitat. La presentació oficial del concurs serà este divendres 31 de març a les 19.30 hores en el pub Vila-beer, amb una actuació en directe. El 8 d'abril, l'Antic acollirà la proclamació dels sis semifinalistes, que actuaran en dos semifinals: una el dia 22 en el pub Cotton i una altra en el pub Vil Blues el 29 d'abril. La final, en la que s'enfrontaran els dos finalistes sorgits d'ambdós concerts, serà el 18 de maig, dins de les festes en honor a Sant Pasqual, en el pati del col·legi Escultor Ortells.

Els interessats poden trobar més informació en http://facebook.com/concurslocals i en la web de l'Ajuntament de Vila-real (www.vila-real.es) . Per a inscriure's cal enviar un o dos temes originals en format mp3 i informació del grup i contacte a concurs_locals\@outlook.es.