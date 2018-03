La jornada d´alumnes mediadors s´inclou al projecte europeu Medes

Vila-real acollirà el pròxim dia 21 la IX Jornada d’Alumnes Mediadors i la II Trobada d’Innovació i Excel•lència Educativa. Després de vuit anys celebrant-se a l'Auditori Municipal, l'esdeveniment es trasllada al Centre de Congressos, Fires i Trobades

La jornada, organitzada per l’IES Miralcamp amb el suport de l'Ajuntament, s'integra en el projecte europeu Medes de mediació escolar –dins del programa Erasmus+-, que entre 2015 i 2018 ha dut a terme diverses activitats en aquest àmbit, coordinades per la Regidoria de Cooperació i Integració juntament amb l'IES Miralcamp, l’Associació El Porc Espí i els socis del Comune di Sacile, l’Istituto Comprensivo di Sacile Sacile i la Cooperativa Sociale Ítaca de la localitat italiana, agermanada amb Vila-real.

Han sigut tres anys d'intens treball dels resultats dels quals es donarà compte en aquestes jornades, on també estaran presents alumnes arribats des de Sacile, que estaran d'intercanvi en la ciutat del 20 al 27 de març. El projecte compta amb una inversió de 150.000 euros de la Unió Europea.

A la cita estan inscrites 875 persones , 500 d´elles son alumnes i 375 adults que han arribat de 26 centres educatius de Castelló, dos d'Itàlia, cinc de Sevilla, tres de València i tres d'Alacant.

La jornada començarà a les a les 9.45 hores, amb la inauguració. A les 10.15 serà el torn del mediador i formador de mediadors de l'IES Miralcamp Francisco José Usó. Els professors Martín Sánchez i Edgar Bressó mostraran la seua experiència De la teoria a la pràctica docents. Enguany participa en al jornada Federico Mayor Zaragoza, de la fundació cultural de la Pau, que oferirà la conferència La mediació, essencial per a la transició històrica de la força a la paraula. Després es presentarà el projecte europeu Erasmus Plus: MEDES: mediació escolar com a metodologia innovadora per a la prevenció de l'abandó escolar prematur i dels materials creats.

En la programació també participen els psicòlegs del Villarreal CF A les 13.30 hores, els psicòlegs del Villarreal CF, María Cosín, Javier Garrido i Sarah Gisbert, oferiran la sessió Mediació en l'esport. Gestió de l'èxit i el fracàs, en la qual també participaran els jugadors del primer equip Manu Trigueros, Rodri Hernández i Adrián Martín.