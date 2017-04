Javier Moliner anuncia que no se presentará a la reelección para presidir el PP provincial

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Javier Moliner, ha anunciado este lunes que no se presentará a la reelección al frente del partido después de cuatro años y medio dirigiéndolo. Según ha explicado en rueda de prensa, se trata de una decisión "personal muy meditada", adoptada con el objetivo de "ceder el paso a nuevas personas", y entiende que "quien pide regeneración debe ser el primero en aplicársela él mismo". A su juicio, la política es un "compromiso y no una profesión". Así, ha señalado en una rueda de prensa que no se presenta a la reelección en el próximo congreso provincial que se celebrará el próximo 3 de junio "con la convicción de haber emprendido la senda correcta, desde la humilde satisfacción por el camino recorrido, con la responsabilidad del trabajo realizado y desde la coherencia con la que siempre he intentado actuar en política". Según ha explicado, llegó a la Presidencia del partido con el objetivo "claro" de iniciar y consolidar un proceso de transición política "que llevara al PP de Castellón a ser cohesionado, fuerte, ejemplar, moderno y transparente", y asumió el "difícil" reto de llevar a la organización a ser "referente" como modelo de participación y puesta en valor de la militancia y, a nivel nacional, como ejemplo de actualización de formas "que nos permitieran conectar con la sociedad".

Al respecto, Moliner cree que el PP de Castellón ha cambiado en estas líneas durante este tiempo, "pues hemos sido pioneros en la participación interna, hemos sido inflexibles en la lucha contra la corrupción, hemos estado abiertos a los nuevos tiempos políticos y, sobre todo, nunca hemos perdido el espacio del epicentro de la sociedad castellonense". Ha subrayado que la decisión de no volver a optar a la Presidencia del partido se basa en la "convicción firme" de la necesidad de regeneración de los partidos políticos "como base del sistema democrático". "Creo que es bueno que los políticos sepamos tomar la decisión de apartarnos de los cargos de Dirección y ceder el paso a nueva ideas, nuevas versiones y nuevas personas", ha añadido.

Moliner, que ha comunicado su decisión al Comité de Dirección del partido después de habérsela comunicado personalmente tanto al presidente del PP, Mariano Rajoy, como a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha indicado que esta tarde la Junta Directiva Provincial convocará el congreso provincial "y nos pondremos a trabajar para que las personas que lo consideren puedan presentarse a la elección y que todos los militantes puedan elegir al nuevo presidente del PP provincial".

El dirigente del PP cree que es "muy bueno" para la democracia y "muy sano" para la política asumir este tipo de decisiones "sin miedo", pues, según ha dicho, nunca ha querido profesionalizarse en la política y entiende que "quien pide regeneración debe ser el primero en aplicársela él mismo". Así, Moliner considera que la política es un "compromiso y no una profesión", y entendiendo que el PP de Castellón está en estos momentos "con el viento a favor y caminando hacia mejores resultados en 2019", cree que es el momento de tomar este tipo de decisiones.

Preguntado qué le han respondido Rajoy y Bonig cuando les ha comunicado su decisión, Moliner ha señalado que lo primero que le dijeron es que se lo repensara, "aunque creo que entendieron el razonamiento y expresaron el agradecimiento por el trabajo realizado y la disposición a seguir haciendo cosas juntos".

Respecto a si apuesta por algún candidato a sustituirle, el actual presidente provincial del PP ha señalado: "el que apoyen los militantes", mientras que interpelado sobre si esta decisión conlleva no volver a repetir como presidente de la Diputación, Moliner ha indicado que "estos años he aprendido que la mayor parte de los errores a la hora de tomar decisiones se producen cuando las tomas fuera de tiempo, entonces hoy es el tiempo del partido y tomamos la decisión aquí, y tiempo habrá de ser coherente".

Moliner ha mostrado su gratitud "absoluta" a la dirección nacional y regional del PP, "pues creo que tanto el congreso nacional como el regional refrendaron el cambio del PP de Castellón", aunque ha dicho que "como en cualquier ámbito de la vida, uno tiene que saber sus ciclos y sus tiempos y que este oficio de la política necesita que haya gente que tome las decisiones de entregar los relevos en un momento de plenitud de fuerzas". En este sentido, ha apuntado que lo más "honesto, coherente y sensato es tomar esta decisión en un momento político fuera de la confrontación electoral".

Respecto a si con Rajoy habló de la posibilidad de que pudiese ocupar otro cargo a nivel nacional o regional, Moliner ha señalado que "cuando uno busca otros puestos lo normal es no irse", y ha dicho que no tiene ninguna voluntad de ese sentido y en ningún caso se habló con Rajoy de esa posibilidad. "Yo tengo claro cuál es mi responsabilidad institucional y a esa me voy a dedicar, y desde el partido se seguirá trabajando con normalidad y seguro que con grandes aciertos por parte de quien asuma la dirección", ha añadido.

En cuanto a si su decisión puede abrir divergencias en el partido de cara a la sucesión, el presidente provincial cree que no "pues hay mucha gente muy preparada y muy capacitada y los militantes hablarán y seguro que acertarán a la hora de elegir la mejor dirección posible". Así mismo, ha subrayado que el reto de nuevo mandato son las elecciones municipales de 2019 para recuperar parte de las alcaldías.

La Junta Directiva Provincial del PP de Castellón ha aprobado por unanimidad el Comité Organizador del Congreso (COC), que se celebrará el sábado 3 de junio en Peñíscola y que presidirá Andrés Martínez, presidente del PP en Peñíscola y alcalde de la ciudad.

El presidente del PPCS, Javier Moliner, ha propuesto un COC que ha sido aprobado por unanimidad de la Junta Directiva y cuyo vicepresidente es Luis Martínez. La segunda vicepresidenta será Marta Barrachina y el secretario Javier Buñel. Además, contará con 16 vocales que mañana mismo iniciarán el trabajo para organizar este cónclave.

La propuesta es que el congreso sea lo más participativo posible con la fórmula de 'un afiliado, un voto' y que, además, debata dos ponencias centradas en la provincia. La primera se titula 'Más PP' y estará coordinada por Carmina Ballester con las ponencias de Susana Marqués, Ana Montagut y Alejo Font de Mora. En segundo lugar, la ponencia 'Más Castellón' estará coordinada por Begoña Carrasco con las ponencias de Iban Sánchez, Beatriz Gascó y Óscar Clavell.