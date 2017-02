La industria cerámica española alcanzó unas ventas de 3.316 millones de euros en 2016, lo que representa un crecimiento del 7,1 % respecto al año anterior, y por primera vez desde el inicio de la crisis ha reactivado de forma moderada el empleo y las inversiones. El presidente de la patronal azulejera Ascer, Isidro Zarzoso, ha presentado hoy los resultados del ejercicio de 2016 en el marco de la celebración de la feria Cevisama, de la que ha dicho que sigue consolidándose y acoge un público cada vez más especializado. Zarzoso ha explicado que la difícil situación de los últimos años se ha estabilizado en los últimos tres ejercicios y en 2016 la industria cerámica ha registrado un crecimiento moderadamente positivo y la creación de 500 puestos de trabajo.



Las inversiones de la industria se han dedicado a renovar sistemas productivos para un mejor rendimiento, y Zarzoso ha opinado que este proceso no provocará una sobreproducción ni una caída de precios. Las exportaciones, que representa el 78 % del total de las ventas, han crecido un 4,8 %, con 2.570 millones de euros, mientras que las ventas domésticas, de 746 millones, han experimentado un aumento del 16 %. Zarzoso ha destacado que el sector ha sabido ajustarse en los años críticos y adaptarse a las circunstancias y a pesar de las dificultades "ha seguido innovando, mejorando procesos y ha mantenido la competitividad internacional, batiendo desde 2014 registros históricos en exportación".



Las exportaciones, con ventas a 190 países, tienen como principales destinos Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Argelia, por este orden. En la Unión Europea, que recibe casi el 40 % de las exportaciones de la industria cerámica española, las ventas han crecido el 10,3 % y ha sido este mercado el motor del crecimiento en el año 2016, según el presidente de Ascer. Por países, destaca la evolución de Francia, que ha subido un 10 %, Alemania, con el 8,7 %, Italia, con el 12,4 %, y Rusia, con el 5,1 %, este último un mercado que sigue cayendo. El mercado americano continúa con una evolución favorable, con un crecimiento del 28 % de Estados Unidos, que se afianza como destino, mientras que los mercados de Oriente Próximo, Magreb y Europa del este frenan su crecimiento o caen, como ocurre con la federación rusa. El mercado nacional, que representa el 22 % de las ventas de la industria, repunta su actividad, si bien la cifra de partida es "baja", ya que se ha reducido desde los 1.460 millones de ventas de 2008 hasta los 746 millones actuales. Esta cifra, no obstante, supone un crecimiento moderado que ya se inició en 2014 y que este año ha llegado al 16 % en relación al año 2015, según las cifras facilitadas hoy.



Con una producción de 492 millones de metros cuadrados, el 12 % más, el presidente de Ascer ha recordado que la industria cerámica es el segundo exportador mundial y la tercera industria que mayor superávit aporta a la balanza comercial española (3.200 millones de euros). De cara a los próximos años, para los que es "complicado" hacer previsiones dada la actual coyuntura mundial de "situaciones cambiantes", Zarzoso ha avanzado que el mercado nacional mantendrá su línea de crecimiento pero estará condicionada por la evolución del consumo de los hogares. En cuanto a las exportaciones, el crecimiento será "muy moderado" ya que "seguramente" las ventas "se resentirán" respecto a "un buen 2016", entre otros motivos porque "será difícil" que Estados Unidos siga creciendo por encima del 30 %.



Ascer ha reivindicado la puesta en marcha de iniciativas políticas de apoyo al sector para trabajar en un marco competitivo y en el que el sector español se diferencie frente a terceros países a través de la I+D+i. Respecto a las infraestructuras, ha considerado "vital" que se haga efectiva la vertebración del territorio a través del Corredor Mediterráneo, para llevar las mercancías a Europa, ya que, ha dicho, el tercer carril "no es la solución definitiva". Ha reclamado al Gobierno que recupere el complemento de eficiencia energética que se suprimió "injustamente" en la reforma eléctrica, y a la UE ha pedido apoyo en las futuras políticas de emisiones y un resultado favorable a la industria europea de la investigación por competencia desleal a China.

Aprovechando la celebración de Cevisama, el instituto de tecnología cerámica de Castellón está dando a conocer las diferentes investigaciones que viene desarrollando en el sector. Fundamentalmente centradas en el desarrollo de nuevas tintas, la industria 4.0 y el cambio en el paradigma de los formatos. En esta última línea se está apostando por instalaciones que fabrican piezas de tres metros por un metro veinte. Unos tamaños que permiten revestir espacios que antes no se podía y que ahora van teniendo su demanda. Según el director de la asociación de investigación de industrias cerámicas del ITC, Gustavo Mallol, el sector está en constante cambio. Recuerda Mallol que la cerámica cuenta múltiples peculiaridades que hacen posible su uso tanto en exterior como en interior. En su stand, están mostrando a todo el que se acerca la impresión de productos en tres dimensiones.