La imatge de Sant Pasqual torna a la basílica després de ser restaurat per l'IVC+R.

L'ajuntament ha aportat 900 euros més. La imatge processional de sant Pasqual ja es troba novament en la basílica de Vila-real, després d'haver hagut de desplaçar-se fins a les instal•lacions de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVC+R) per a ser restaurada. També s'esta treballant en la restauració de la carrossa processional de Sant Pasqual, que es trobava afectada pel corcó, que estava començant a ascendir també el sant, de moment la carrossa encara es troba en procés de restauració i no estarà al 100%"afirma la sotsdirectora de l'IVC+R CulturArts de la Generalitat Valenciana, Gemma M. Contreras.

La talla del sant no presentava patologies greus, més enllà de les habituals en figures que estan exposades al culte, amb pèrdues de policromia, fregades, brutícia o algun colp amb fractures i clavills. Segons el cap de secció de Conservació i Restauració de pintura de cavallet i escultura policromada de l'ens, Fanny Isard "primero s'han matat els insectes i després s'ha consolidat, omplit i realitzat la reintegració cromàtica pertinent, la labor de la qual ha sigut més necessària en l'àngel que acompanya el sant i en la baso, encara que el canvi en els tres és més que notori i els veïns ho podran apreciar en qüestió de días".

La intervenció, que en un principi s'havia de realitzar en la pròpia basílica, s'ha hagut de traslladar a València, on es trobava la maquinària especialitzada per a realitzar un tractament de desinsectació per anoxia. L'actuació s'ha finançat a parts iguals entre l'àrea de Tradicions i la Generalitat, que han aportat 8.500 euros cada una, encara que finalment la Regidoria de Turisme ha aportat al voltant de 900 euros per a treballs extra que ha requerit la imatge, tant en fusteria com en metalls, que inicialment no estaven pressupostats.