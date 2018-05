Il-lusió Sense Barreres porta a tots els xiquets a la fira

L'Ajuntament de Vila-real llança per segon any consecutiu i amb motiu de les festes en honor a sant Pasqual el programa social Il•lusió sense barreres, que una vegada més pretén que cap xiquet es quede sense accedir a la fira d'atraccions. Per a això, el consistori, a través de les àrees d'Economia i Serveis Socials, ha negociat amb l'Associació d’Atraccions de Fira de Vila-real l'adquisició d'uns 2.000 tiquets per a fer ús de les atraccions al llarg dels festejos.

Els tiquets es lliuraran a les entitats que treballen amb famílies derivades de Serveis Socials, com Creu Roja, Càritas, Joventut Antoniana i Sant Vicent de Paül, perquè els repartisquen entre les famílies amb xiquets. A aquestes entitats se sumen l'Associació d'Aturats Vila-real (Adavi), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)-Cadires de la Fam, Acudim i el col•legi la Panderola.

La inversió inicial del programa serà d'uns 2.000 tiquets, tot i que, segons el desenvolupament del pla, es valorarà la possibilitat d'adquirir-ne més si fóra necessari.