Igualtat impulsa un nou projecte de formació en Igualtat de gènere i convivència per a docents

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real ha impulsat en 2017 un nou projecte de formació per a docents, titulat Igualtat de gènere i millora de la convivència. El projecte, coordinat pel CEIP Concepción Arenal, compta amb la participació de 147 educadors de pràcticament tots els centres docents de la ciutat, que, fins al juny, indagaran de manera pràctica en les noves metodologies didàctiques per a la millora de l’aprenentatge i la socialització de l’alumnat amb criteris d’igualtat.

El projecte està centrat a formar el personal docent perquè participe en el procés col·lectiu d'elaboració del Pla d'igualtat del col·legi, a més de conscienciar-los sobre l'ús del llenguatge sexista a les aules i de les eines de prevenció de la violència de gènere i desigualtats. La regidora d'Igualtat, Rosario Royo, qui ha assistit a algunes de les sessions impartides a la BUC, destaca la importància de la iniciativa per avançar en la tasca del departament per “conscienciar la ciutadania que crear una societat més igualitària és treball de tots”. “Una de les nostres prioritats és l’educació en igualtat com a la millor eina per a la prevenció i per a formar els xiquets i xiquets, que seran els adults del futur, en valors d’igualtat, respecte i rebuig a qualsevol tipus de violència. La formació del professorat que ha treballar aquests valors amb els alumnes s’insereix en aquest objectiu”, argumenta.

El projecte de formació en centres està compost per 15 sessions, que van iniciar el dia 22 de novembre i culminen el 7 de juny de 2018. Els continguts són impartits a través de ponències d'experts, treball en equip en la detecció de desigualtats de gènere, elaboració de materials propis que fomenten la igualtat a les aules i compartir experiències entre els docents participants. En aquestes sessions participen, amb el suport de la tècnica de la Regidoria d’Igualtat, Anna Esteve, la pràctica totalitat dels centres de Vila-real, entre els quals es troben el Carles Sarthou, Botànic Calduch, Angelina Abad, Cervantes, Escultor Ortells, Pasqual Nácher i Pius XII.