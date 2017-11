Igualtat ha atés 33 dones víctimes de violencia de gènere

La Regidoria d'Igualtat ha donat compte de les persones ateses per violencia de gènere a Vila-real. En total en el que va d´any, segons Rosario Royo, la casa de la Dona ha atès 33 dones víctimes de violència de gènere, les mateixes que en 2016, 11 d'elles són usuàries d'anys anteriors i 22 consten com a noves altes, entre les quals es troben dos menors de 18 anys. Royo ha destacat que “tot i que hi ha més conscienciació, encara continuen havent-hi molt poques dones que s'atreveixen a interposar una denúncia contra el seu agressor i si no denuncien el seu cas queda silenciat, per açò és molt important que qualsevol persona, de l'entorn familiar o veïnal, a la mínima sospita d'un maltractament, ho pose en coneixement de les autoritats perquè se'ls puga facilitar l'ajuda necessària”.

En aquest sentit, l’edila ha posat en valor “el gran treball realitzat des de la Casa de la Dona, on encara s'ha d'incorporar un agent d'igualtat, el procés de selecció del qual està en marxa i esperem que aviat puga ajudar a la tècnica que ha portat endavant una important tasca d'ajuda a qui ho ha sol•licitat”.

Royo destaca que les persones que han acudit al servei d'Igualtat enguany es troben entre els 31 i els 40 anys i 20 d'elles compten amb el terminal de teleassistència ATEMPRO, que ofereix una atenció personalitzada, assessorament i suport psicològic.

La Fundació Isonomia de l’UJI està portant als instituts la campanya Bésame 2.0, que va destinada als més jóvens.

25 DE NOVEMBRE

Així, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, des de la Regidoria d'Igualtat s'ha organitzat l'obra de teatre Com quedem?, que es representarà de manera gratuïta el proper dissabte 18, a les 19.00 hores, a l'IES Francesc Tàrrega, dirigida especialment a un públic juvenil. A aquesta activitat se suma la presentació, per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, de la campanya RQRQR, centrada en la detecció de micro-masclismes als centres educatius, que tindrà lloc el divendres 24, a les 12.00 hores, a la sala de teatre Els XIII.

El 22 de noviembre començarà un curs de formació en igualtat en els centres ecolars i en diferents campanyes als instituts. I ja el 25 de novembre, coincidint amb el dia internacional, la Casa dels Mundina acollirà, a les 19.00 hores, un recital poètic a càrrec de Rosa M. Villarroig, que estarà acompanyada a la guitarra per Paco Nomdedéu i tot seguit es llegirà el Manifest aprovat per unanimitat en el darrer Ple.