Huit dels 11 col•legis han començat el procés per a un canvi de jornada escolar.

Huit dels 11 col•legis públics de Vila-real han iniciat el procés de votació per a aconseguir un canvi de jornada escolar per al pròxim curs 2017-2018, que passaria a ser contínua si els pares dels alumnes així ho decidixen. "la Conselleria d'Educació ha obert esta possibilitat després d'escoltar a les famílies, que són els que ho sol•liciten des de fa temps i els que, al cap i a la fi, són les que decidiran què és millor per als seus fills en edat escolar" segons la regidora d'Educació, Mónica Mañas.

El consell escolar de Vila-real, celebrat recentment , ha donat viabilitat al procés, després d'iniciar-ho aquells centres que aposten per la jornada contínua, tots menys els que tenen aula de dos anys (Concepció Arenal i Carles Sarthou) i La Panderola, han preparat un projecte en què justifiquen i raonen per què fer el canvi i presenten un nou horari adaptat a la realitat dels seus alumnes.

Esta setmana quan la majoria dels consells escolars de cada col•legi s'estan reunint per a decidir, amb el document sobre la taula, si se seguix avant amb el canvi de jornada, per al que es necessiten els vots a favor de dos terços dels seus membres. "Aquellos que no obtinguen esta xifra no seguiran avant i els que sí ho facen passaran a la següent fase, que serà quan la pròpia Conselleria d'Educació haurà de validar el seu proyecto", afig Mañas.

Després, amb el vistiplau de l'administració autonòmica, serà en el mes d'abril, quan els pares dels alumnes dels dits centres podran acudir a les urnes. "Cada xiquet tindrà dret a dos vots, u per cada un dels seus progenitors o tutors, i si s'aconseguix més d'un 55% a favor, s'aplicarà la jornada continua", explica l'edil.

El canvi implicaria que els xicotets continuarien entrant al col•legi a les 9.00 hores i l'horari d'eixida seria a les 14.00 hores. "El servici de menjador es mantindria fins a les 15.30 hores i les activitats quedaran cobertes per a tots -tant per als que es queden al menjador, com per als que no- fins les 17.00 horas", de manera que de 15.30 a 17.00 hores tots els centres oferiran activitats no curriculars de manera gratuïta per a atendre els alumnes. "si un col•legi vota jornada contínua i després veu que no és beneficiós per als seus estudiants, pot tornar atrás" indica la regidora d´Educació.