El grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull Compleix 30 anys

La Colla de Dolçainers i Tabaleters el Trull de Vila-real compleix aquest 2018 tres dècades treballant per la música pròpia valenciana i per les tradicions de la ciutat i ho fa amb tot un any de celebracions.

Els actes conmemoratius començen diumenge amb un dinar de germanor a la plaça de Sant Pasqual amb algunes colles que han tingut relació amb el Trull, arribades des de Borriana, Benicàssim, Nules, Moncofa i Castelló, que a més s'uniran en una macrocolla de 120 músics per a actuar en la cavalcada de festes. A més, també en festes, l'entitat reunirà als alumnes que reben formació en els cursos que ofereix a través de l’Escola de Tradicions per a eixir per primera vegada a l'ofrena.

També està previst realitzar, al llarg de l'any, intercanvis amb altres agrupacions amigues per a realitzar concerts i també s'han planificat ponències i jornades de formació, de les quals s'oferirà més informació en pròximes dates. Al setembre està previst un altre intercanvi amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló i fins a final d'any anem a organitzar esdeveniments per a posar en valor la importància a nivell social, històric i cultural d'aquesta modalitat.

Cal recordar que el Trull compta amb una escola de Tradicions de Vila-real, on compten amb 64 alumnes, on poden aprendre dolçaina i tabal.