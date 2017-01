El govern municipal estudia les propostes de l'oposició per a incorporar-les al pressupost de 2017

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Vila-real, presidida per l'alcalde de la ciutat, José Benlloch, s'ha reunit per a abordar els pressupostos municipals de 2017, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim consens possible entre els grups en els comptes que regiran el pròxim exercici.

Per a açò, els grups de l'oposició –Partit Popular i Ciutadans- han lliurat a l'equip de govern –format pel PSPV-PSOE i Compromís per Vila-real- un llistat de propostes que el primer edil i l'executiu municipal analitzaran amb la voluntat d'incorporar les que siguen possibles als pressupostos, que s'aprovaran el 10 de gener.

Benlloch ha destacat “l’absoluta disposició al diàleg i al consens” de l'equip de govern local. De fet, a falta d’una anàlisi més detallada, l'alcalde ha valorat les propostes i s'ha mostrat convençut que serà possible incorporar moltes d'elles a les previsions de despesa de l'any que ve. “Moltes de les aportacions dels grups es troben ja contemplades en els comptes, en partides genèriques en les quals, encara que no aparega nominalment eixa despesa, sí que estava prevista”, puntualitza. Per aquest motiu, una de les opcions que es planteja és subscriure un document de compromís que especifique que aquestes actuacions es finançaran amb càrrec a les partides genèriques corresponents. A més, en els casos que siga possible, s'obriran partides noves per a incorporar les despeses addicionals.

Les esmenes de l'oposició sumen en el seu conjunt 2,1 milions d'euros (1,3 milions, el PP i 800.000 euros, Ciutadans). “Cap de les propostes especifica quines despeses eliminar o quines partides minorar per a poder finançar aquests 2,1 milions d'euros; així i tot, tenint en compte que moltes d'elles ja formaven part de les nostres previsions, creiem

que podrem incorporar sense massa dificultats aquelles que considerem bones per a l'avanç i la qualitat de vida a la ciutat”, argumenta Benlloch.

L'alcalde ha valorat també la condició plantejada pels portaveus de l'oposició, en el sentit de supeditar el suport al pressupost al compromís de rebaixar la contribució en 2018. Sobre aquest tema, Benlloch recorda que l'ajust de l'IBI que s'aplicarà en 2017 respon a l'objectiu de garantir l'equilibri dels comptes i garantir un model de ciutat que ha multiplicat per dos els serveis i infraestructures en els últims anys. “Després dels pagaments milionaris de sentències derivades de l'urbanisme practicat pel PP, amb un cost del tractament dels residus que s'ha incrementat de manera exponencial sense repercutir mai en els veïns o el pagament del préstec de 20 milions d'euros de l'anterior executiu popular, a més de l'augment de serveis i edificis que hem de mantenir, el nostre compromís està a garantir el model de ciutat i uns comptes sanejats perquè les sentències i despeses sobrevingudes no tornen a afectar els proveïdors i empreses locals”, explica l'alcalde.