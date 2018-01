El govern confirma que la mort d´Andrea Carballo és un nou cas de violència de gènere

La Delegació del Govern per a la Violència de Gènere ha confirmat la mort d ´Andrea Carballo com un cas de violència de gènere, després de rebre tots els informes realitzats, entre ells el de Tràfic, que es va dur a terme en el lloc de l'accident mortal. Andrea va morir el 23 de desembre en l'impacte voluntari de la seva ex parella, també mort a l´accident, contra una gasolinera a Benicàssim.

La Policia Nacional investigava des del principi l'accident com un presumpte cas de violència de gènere ja que la xica havia denunciat al seu exparella, dies abans dels fets i ell, que també va morir en la col•lisió, tènia una ordre d´allunyament desp´res d'intentar atropellar-la el passat desembre, i no podria apropar-se a ella a menys 200 metres i de comunicar-se per qualsevol via.

L´ Ajuntament de Vila-real hi ha posat les seues banderes a mitja asta i ha convocat una concentració en què es guardaran tres minuts de silenci para als 12 del migdia d ´avui. El consistori ha convocat per a este dimarts un ple extraordinari a les 11.30 hores que decretarà tres dies de dol oficial per este assassinat masclista. Com a conseqüència, el dimarts, dimecres i dijous se suspendran tots els actes públics.

L'alcalde, José Benlloch, ha invitat tots els ciutadans de la localitat a participar en els tres minuts de silenci per a mostrar la condemna unànime de la ciutat a la violència masclista.

Amb la mort d'Andrea, són huit les víctimes per violència de gènere registrades en la Comunitat Valenciana durant el passat 2017.