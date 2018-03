La furgoneta del servei de repàs de recollida del pla d’acció Vila-real+neta atén una dotzena d’incidències al dia

Tres operaris de l’EMCORP informen als veïns sobre com mantenir la ciutat més neta i donen avisos a l’empresa de residus, que ha incrementat els serveis.

El pla Vila-real+neta llança el primer servei de repàs de recollida per a informar la ciutadania i millorar la neteja a la ciutat. / ondacero.es

El nou servei de repàs de recollida del pla d'acció Vila-real+neta comença a donar els resultats de les seues primeres setmanes en funcionament. Des del passat 15 de febrer, els tres operaris del programa EMCORP que recorren la ciutat en la furgoneta del servei, no només s'han dedicat a informar als veïns sobre la campanya i sobre el que poden fer per a mantenir l'entorn net, sinó que, a més, han atès una mitjana d'una dotzena d'incidències al dia.

L'equip realitza diverses rutes, començant per determinats punts de la ciutat susceptibles de generar incidències, i seguint per diferents carrers, jardins i camins, on es pren nota de possibles problemes i aspectes a millorar i s'actua quan és necessari, a més de parlar amb els veïns i informar-los de totes les opcions a la seua disposició a l'hora de desfer-se d'elements voluminosos.

Després de poc més d'un mes en funcionament, els tècnics s'han marcat com a principals llocs d'obligada visita diària els contenidors situats en l'encreuament del carrer del Cordó amb Sant Joan Bosco, així com els de Ribesalbes; Camí Fornets amb Camí Monestir de la Valldigna; carrer Riu amb el Camí Vell de Castelló-Onda; Cardenal Tarancón amb l’avinguda d’Europa; carrer de Polo de Bernabé; Josep Pasqual Goterris amb avinguda de Francesc Tàrrega; Gloria Fuertes amb Tàrrega, i el carrer de Benedito. A més, es revisen amb freqüència els contenidors soterrats de la plaça de Colom, Bayarri i Escultor Ortells.

Entre les incidències que més es repeteixen, destaquen les borses de brossa fora del contenidor. Els operaris es dediquen cada dia a tirar dins dels contenidors una mitjana de vuit borses de brossa que es troben fora del dipòsit. Així mateix, es realitzen una mitjana de cinc notificacions a Fobesa perquè arreplegue elements voluminosos que es troben en la via pública i pels quals no s'ha cridat al servei gratuït de recollida. Entre els principals objectes que encara es trauen al carrer sense donar el corresponent avís, destaquen televisors, sofàs, tot tipus de mobles, fustes, matalassos i restes de poda. A tot açò se sumen altres incidències que tenen a veure amb les caixes de cartó.