Fundació Manantial i primavera es fusionen i obrin la primera residència per a persones amb malaltia mental.

Les fundacions Manantial i Caixa Rural Vila-real han firmat un conveni per a habilitar l'antiga residència Santa Anna, en un espai destinat a les persones amb trastorns mentals per un temps de 10 anys. El conveni s'ha firmat després que La fundació Brollador i Fundació Primavera es fusionaren recentment. Caixa Rural Vila-real "llevaba dos anys buscant una solució perquè l'espai que ara cedim fóra útil per a la societat i volíem que tinguera un ús social i assistencial, tal com la seua fundadora hi hauria querido" explica el president de Caixa Rural, Enric Portals.

Es tracta de la primera ciutat de la Comunitat Valenciana a comptar amb una residència de concepte obert per a persones amb malaltia mental. Esta iniciativa compta amb el suport de l'alcalde José Benlloch present en la rúbrica, ha manifestat que "tenemos una societat molt organitzada i associativa que no deixa d'iniciar projectes que, al cap i a la fi, són les oportunitats i els fruits nascuts del que al seu dia entre tots sembramos" .

El model d'esta residència serà obert, en el que s'aposta per la salut mental comunitària, i on el principal factor diferenciador "es que les persones que ací residisquen ingressaran de manera voluntària i podran entrar i eixir amb total llibertat, sempre respectant una normes mínimes de convivència, a l'estil d'una residència d'estudiants "explica el president de fundació Brollador Santiago Sardina.

La rehabilitació interna de l'edifici va a càrrec de la Fundació Brollador, que invertirà 700.000 euros en la reforma i adquisició de mobiliari, actuació que podrà començar al gener i que finalitzarà entre els mesos de maig i juny, quan s'obriran les portes al publique. El centre, que també oferirà rehabilitació psicosocial i atenció per a la inclusió de les persones a nivell social i laboral, comptarà amb una vintena de treballadors especialitzats, per a la contractació de la qual es tindrà especial preferència pels ciutadans de Vila-real.