El FITCarrer rendix homenatge als directors dels 30 anys de festival.

La plaça de l'estadi de la Ceràmica com a nova ubicació i la posada en marxa d'una App, són algunes de les novetats que contempla la cita.

Del 4 al 7 de maig torna el Festival Internacional de Teatre de Carrer en la seua 30 edició i amb una programació carregada d'activitats, novetats i la presència de fins a 22 companyies internacionals. El regidor de Cultura, Eduardo Pérez afirma que "el increment de públic ha sigut notori en les últimes edicions i ens agradaria poder superar enguany les 23.000 visites registrades en 2016".

El dijous 4 obriran l'agenda tant la mostra Embrions com l'acte del 30 aniversari del festival, amb un reconeixement als directors del propi festival en la seua història, i una exposició en la Casa de l'Oli. El divendres 5 seran 11 els actes que focalitzen l'atenció, entre actuacions en la via pública i les V Jornades Professionals i l'entrega del VI Premon Ramón Batalla. 13 seran les actuacions que coparan l'agenda del dissabte des de les 10.30 hores fins entrada la matinada i el diumenge, per a tancar el festival, vuit mostres faran les delícies dels amants del teatre.

En el festival participen els alumnes de l'Escola Superior d'Art i Tecnologia de València i la presència de 22 companyies, entre les que es troben sis de la Comunitat Valenciana, tres de les quals són de Vila- real, i la resta d'altres punts del globus terraqüi, que actuaran en espais com les places de Sant Ferran, la Vila, Major, Colom, la Panderola, inclús, en la nova plaça enfront del Madrigal.

Les actuacions es van a realitzar en nous escenaris com el parc de la Panderola o la plaça de l'Estadi de la Ceràmica. I els interessats a conéixer la programació poden fer-ho a través del perfil de Facebook del festival i també descarregant la nova aplicació FitCarrer tant en Google Play com en l'App Store, que ja es pot descarregar.

El FITCarrer rep enguany per primera vegada, una aportació de 11.000 euros del ministeri, i per la seua banda la Generalitat aporta la quantitat de 50.000 euros.