La fira de Santa Caterina acollirà 246 parades i noves atraccions per als xiquet

Vila-real es prepara per a acollir una nova edició de la fira de Santa Caterina, declarada festa d'Interès Turístic Provincial, que torna el proper diumenge 26 de novembre amb 246 parades de tot tipus de productes artesanals i típics d'aquestes dates per a donar la benvinguda a la temporada nadalenca.

En aquesta edició, per primera vegada s'ha introduït l'administració electrònica en la tramitació de les inscripcions a la fira, “augmentant el nombre de peticions per a participar fins a les 403, enfront de les 366 sol•licituds de l'any passat”, indica. No obstant açò, l'Ajuntament finalment ha atorgat 246 permisos, en funció de la idiosincràsia de l'esdeveniment i del producte que s'ofereix.“Com cada any, hem donat prioritat a les parades que venen productes típics, com els torrons, fruita seca, artesania, bijuteria i complements, joguines o pessebres, entre d’altres”, assegura, al mateix temps que destaca la “important col•laboració amb la Regidoria de Tradicions per a conservar i promoure la popular mocadorà” apunta el regidor d´Economia, Xavi Ochando.

Una novetat que s'incorpora enguany per primera vegada, en col•laboració amb l'Associació de Feriants de Vila-real, i pensant en els més menuts, és la fira d'atraccions, que se situarà en tot el tram que va des de la UNED fins a l'avinguda de Pius XII. “Com no podia ser d'una altra manera, col•laborem amb Serveis Socials, lliurant 2.000 tiquets a les associacions que treballen amb les persones més necessitades perquè cap xiquet de Vila-real es quede sense fira”, afirma l'edil. En l'àmbit de la solidaritat, cal destacar que, una edició més, l'Ajuntament ha reservat 23 llocs per a ONG, que s'instal•laran de manera gratuïta a la plaça Major, enclavament que tindrà espai per a 66 parades, mentre el tram del carrer Major comptarà amb 13 llocs, 53 estaran al Raval del Carme, 62 al Barranquet i 52 a la zona del Crist de l'Hospital.

Per llocs de procedència, dels 246 estands que s'instal•laran aquest dia, 71 són de Vila-real –als quals se sumen els comerços que obriran les seues portes durant tota la jornada-, 61 de la resta de la província i 92 d'altres municipis de la Comunitat Valenciana –enfront dels 80 de l'any anterior-, mentre que de la resta de l'Estat arribaran 22 venedors, vinguts de Lugo, Teruel, Conca, Còrdova, Madrid, Ciudad Real, Murcia, Albacete, Tarragona, Osca, Barcelona i Girona. “La nostra fira s'ha consolidat a nivell intercomarcal i com una de les més importants de la Comunitat i es posa de manifest amb el gran nombre de visitants que rebem cada any”, assegura Ochando.

D'altra banda, l'edil ha agraït també la col•laboració del SPV, amb tres operaris de guàrdia tot el dia, la Policia Local, amb 12 efectius i els voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja, que desplegaran el diumenge un dispositiu especial que comptarà amb tres ambulàncies distribuïdes en diferents punts del recinte.