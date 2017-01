Esports i Salut augmenten el seu pressupost en 590.000 euros.

L'ajuntament de Vila-real augmenta el pressupost que destina a Esports i Salut en 590.000 euros més respecte a 2016. En total són 3,4 milions d'euros la quantitat d'este departament, la principal partida de la qual és la referida al gasto corrent, que suma enguany 1,9 milions d'euros. L'increment es deu al manteniment de quatre noves infraestructures esportives, el Centre de Tecnificació Esportiva, la Ciutat Esportiva Municipal, la piscina del Termet i el pavelló Melilla. Despeses com el consum elèctric o de gas suposaran enguany un desembossament de 200.000 euros més respecte a l'exercici anterior. Segons la edil d'Esports, Silvia Gómez "es tracta d'uns pressupostos ajustats i equilibrats que reflectixen l'aposta d'este equip de govern per l'esport i la salut com a eixos de la qualitat de vida i d'oportunitats, dins de la nostra marca Ciutat de la Salut i el Deporte".

També puja la partida pressupostària el programa Becaesport amb una dotació de 121.000 euros. D'altra banda el pressupost destina una partida de 190.000 euros per a ajudar als clubs i esportistes olímpics. Quant a inversions, Esports rebrà 179.000 euros per a la instal·lació d'una nova graderia en el pavelló Melilla, el tapís per a la pràctica de gimnàstica rítmica, la dotació de desfibril·ladors en totes les infraestructures esportives municipals i la segona fase de la Ciutat Esportiva Municipal, amb l'adequació de la pista d'atletisme d'entrenament. Per a este projecte, el pressupost reserva una partida de 150.000 euros, dels quals 70.000 euros correspondran a Diputació.

En l'àrea de salut, la regidoria posarà en marxa el centre Aquasalut, un projecte junt amb el departament de salut i l'hospital de la Plana, amb l'objectiu de convertir la infraestructura en un servici comarcal de referència en l'àmbit de la rehabilitació. Amb el pressupost es farà front als gastos de lloguer de la piscina i instal·lacions, " ja que la piscina d'Aquaslut té unes condicions idònies per a convertir-se en un centre de rehabilitació de caràcter comarcal, i comptarem amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana, a la que demanarem que ens ajude en el manteniment del Centre de Tecnificació Deportiva", apunta Silvia Gómez."