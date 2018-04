Espido Freire en el I Vila-real Negra

La ciutat serà una de les seus del festival Castelló Negre, i per primera vegada obri les portes al gènere negre.

Vila-real se suma al principal festival de gènere negre del litoral Mediterrani i segon a nivell estatal Castelló Negre, que després de vuit anys en funcionament arriba a la ciutat amb una convocatòria pròpia.

La cita tindrà lloc els dies 30 i 8 de maig amb dues propostes que acostaran el gènere negre tant als més joves com al públic en general. Quatre seran els escriptors que acosten a les aules dels instituts de la ciutat “un gènere sempre d'actualitat com és la novel•la negra, a través d'activitats que encuriosiran dels més joves per la lectura d'aquest tipus d'històries” apunta el regidor de Cultura Eduardo Pérez.

L'IES Miralcamp acollirà la primera sessió el 30 d'abril, a càrrec de Julio César Cano. El 3 de maig, el col•legi de Ntra. Senyora de la Consolació rebrà a David Jiménez El Tito. Un dia després, Pere Cervantes, escriptor i Policia Nacional que va treballar com a observador de l'ONU als Balcans durant tres anys, aproximarà la novel•la negra al col•legi Santa María.

Tancarà el festival Espido Freire, amb la seua visita a l'IES Broch i Llop el 8 de maig. El mateix dia, a les 19.00 hores, la reconeguda escriptora presentarà en El Casino el seu últim treball, Llamadme Alejandra, que en 2017 va aconseguir el Premi Azorín. A més, El Casino també acollirà tres dies abans (5 de maig) la presentació de les obres de Javier García Martínez, Pídeme no morir, i de José Antequera, El demonio de Bangkok.