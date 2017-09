Una empresa de Vila-real instal•la en el carril bici del termet pilons més segurs

L´Ajuntament de Vila-real ha instal-lat nous pilons en tot el carril bici. És el recorregut que uneix el nucli urbà amb el paratge natural de dos quilòmetres, compta ja amb els nous elements, mes resistents i que ofereixen major visibilitat nocturna, millorant així la senyalització i seguretat del carril.

L´empresa local Ultrapotek ha sigut l´encarregada de dissenyar les innovadores balises, elaborades amb resines plàstiques, de color groc, que ofereix gran visibilitat i que compten amb l´escut de la ciutat imprés en el lateral com a principal distintiu. Els anteriors pilons és trencaven i doblegaven amb molta facilitat, no obstant açò, a l´hora d'assetjar altres de mes rígids per a substituir-los, trobàvem que no eren compatibles estèticament amb l´entorn”, explica el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde.

És tracta d´una dels projectes que s´integren dins del Pla de millora contínua del Termet per a donar cobertura a totes les necessitats del paratge i, especialment, per a minimitzar l´impacte dels vehicles de motor.