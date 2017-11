Els veïns podran triar les propostes que consideren més interessants en els VII Pressupostos Participatius

Tots els veïns de Vila-real podran triar les tres propostes ciutadanes que consideren més interessants. Hi han 34 propostes que els VII Pressupostos Participatius sotmeten, a partir de hui, a votació popular. Entre les propostes es veuen millores en el transport públic, ampliació de voreres i rampes, el foment de l'energia solar tèrmica o el reforç de la xarxa pública

Després de la celebració, dissabte passat, del Fòrum de Pressupostos Participatius, que es va encarregar d'una primera selecció de les propostes presentades pels ciutadans.

Les propostes veïnals reflecteixen les principals preocupacions i reivindicacions de la ciutadania per a l'any que ve, en qüestions com la millora de l'entorn urbà -més parcs infantils, neteja viària i de solars, accessibilitat urbana o seguretat vial-, noves dotacions, com un parc d'Street Workout, millora del transport públic i adaptat o ajudes per a l'adquisició de material infantil i l'escolarització. L'obertura de les cases de barri amb activitats per als adolescents, una nova base de bicicletes al costat de la prefectura de Policia Local o recuperar l'antiga estació de la Panderola per a un ús social i cultural són unes altres de les propostes plantejades per la ciutadania.