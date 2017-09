Els universitaris de Vila-real tindran bus a la UJI a partir del dilluns

El servici estarà en període de proves fins a desembre, per això serà gratuït per als estudiants.

Dilluns que ve 11 de setembre arranca el servici de l'autobús a la UJI a partir de les 7.30 hores. Els estudiants podran desplaçar-se de fins a la universitat de manera gratuïta durant tot el primer trimestre del curs. Per a fer ús del bus només caldrà presentar el carnet d'estudiant de la UJI al conductor del vehicle.

Encara que el transport és per a tot el curs sencer, els primers tres mesos serviran per a veure si el funcionament és l'adequat i determinar si es necessiten més parades o ampliar l'horari. El servici serà “ágil, còmode i seguro” segons la regidora de Joventut, Gemma Gil. “Per primera vegada, els universitaris de Vila-real no dependran únicament del transport privat o del tren i de l'autobús a Castelló i el seu posterior enllaç amb el campus a través del TRAM, sinó que podran connectar de manera directa amb la universidad” explica Gil.

L'eixida des de Vila-real serà a les 7.30 hores des de l'avinguda del riu Ebre i pararà també en l'avinguda Francisco Tárrega i en Cardenal Tarancón (enfront de la BUC) per a dirigir-se directament cap a l'Àgora de la UJI. També hi haurà una altra eixida a les 13.30 hores. La volta des de la UJI serà a partir de les 14.00 i les 21.00 hores. Després del primer trimestre i de la corresponent valoració, l'ajuntament comunicarà si es fan ampliacions d'horari o de parades, el preu oficial per als estudiants i també si es fa algun tipus d'abonament.

Este nou servici suposa amb un cost per a l'Ajuntament d'uns 17.000 euros, i naix de la col•laboració del consistori amb la seu de la Plana de la UJI, “de manera que s'enllacen els diferents centres universitaris, quelcom que, junt amb la mobilitat sostenible són una prioridad”; conclou l'edil Gemma Gil.