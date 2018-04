Els programes d´atenció a menors ha beneficiat a 1.500 xiquets i joves

Un dels serveis amb major ús durant l´any 2017 ha sigut l’Aplec de Temps Lliure en les diferents modalitats com són el de Pasqua, el d'Estiu i el de Nadal. El passat any un total de 120 xiquets van participar en aquesta iniciativa durant la Setmana Santa -50 d'ells van fer ús del menjador i 10 d'ells del servei de desdejuni-, mentre que al Nadal van ser 100 els inscrits, dels quals 30 es van quedar a dinar i 10 a desdejunar.“A l'estiu és quan major afluència hi ha, ja que també hi ha més places, de manera que en 2017 van ser 857 els participants en els diferents torns”, indica el regidor de Serveis Socials Àlvaro Escorihuela.

Un altre dels programes és el Promou, d'intervenció comunitària, l’objectiu del qual és oferir un espai d'integració per als menors i les seues famílies. En 2017 es va realitzar entre el 21 de juny i el 3 d'agost i en ell van participar 16 menors de vuit a 14 anys i 12 d'entre 11 i 15 que ja havien estat en anys anteriors, que es van sumar al campament que en l'última setmana es va realitzar al Mas de Borràs. Al llarg de tot el programa, els joves participen en nombroses activitats d'oci dins i fora de la ciutat i en 2017, van eixir d'excursió a Assaltapins, Dinópolis i Aquarama.

El Centre Ziga-Saga, situat en la casa de barri de Sant Fernando, és un altre dels serveis que al llarg de tot l'any –excepte a l'agost- durant totes les vesprades ofereix una alternativa lúdica per a tots els xiquets d'entre cinc i 12 anys. La mitjana mensual és d'una quinzena o vintena de xiquets participants.

D'altra banda, el Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància (Seafi) ha atès 330 famílies, abordant múltiples problemàtiques que necessiten d'una atenció especialitzada.

Finalment, l'edil destaca el paper del Centre de Dia Espardenyers, que en 2017 ha atès 37 joves de 16 a 18 anys i, en alguns casos, a adolescents de 16 a 18.