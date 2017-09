Els centres de Vila-real obrin les portes a un nou curs escolar

En la província han sigut 91.223 els alumnes que arranquen hui el curs escolar 2017/2018. A Vila-real han sigut 507 els alumnes de 3 anys que per primera vegada entren en les aules d'infantil dels 11 col•legis de Vila-real, i ho fan de forma escalonada per a un millor procés d'adaptació. Ha sigut l'arrancada per a tots els alumnes, infantil, primària, secundària, Batxillerat formació professional, i també per als universitaris.

BUS UJI

Amb l'inici del curs universitari, l'ajuntament de Vila-real posa en marxa un servici nou com és l'autobús per als estudiants de Vila-real que cada dia es desplaçen al campus del Riu Sec. Durant el primer trimestre del curs, l'autobús serà gratuït, “ja que la iniciativa estarà en període de proves per a veure si el funcionament és l'adequat i determinar si es necessiten mes parades o ampliar horario”, explica l'edil de Joventut, Gemma Gil. Per a fer ús del bus només caldrà presentar el carnet d'estudiant de la UJI al conductor del vehicle.

Les eixides des de Vila-real seran a les 7.30 hores des de l'avinguda del riu Ebre i parada també en l'avinguda de Francisco Tarrega i a Cardenal Tarancón per a dirigir-se cap a l'Àgora de la UJI. La volta des de la UJI serà a partir de les 14.00 i a les 21.00 hores.

VACACIONS ESCOLARS

Del 23 de desembre al 7 de gener seran les vacacions de nadal. Les de pasqua estan marcades en el calendari del 29 al 9 d'abril. Quant als dies festius, estan previstos el 9 i 12 d'octubre, l'1 de novembre, el 6 i 8 de desembre i l'1 de maig.