Els agricultors i regants rebran fins a 100.000 euros en ajudes per un ús racional de l'aigua.

Per primera vegada l'ajuntament de Vila-real destinarà una línia d'ajudes als regants i el sector agrari en general per a afavorir la sostenibilitat.

L'any que ve esta previst que l'ajuntament de Vila-real per primera vegada destine una línia d'ajudes, dotades amb 100.000 euros, per a afavorir la sostenibilitat i l'ús racional de l'aigua. Unes ajudes, compatibles a les que destina la Generalitat Valenciana, "com a suport als regants, el sector agrari, i els tradicionals pous de reg i sénies del terme municipal, que no sols subministren aigua als camps sinó també a zones de segones residències en Vila-real" explica l'alcalde José Benlloch.

Les ajudes es destinaran a finançar projectes per a evitar fugues d'aigua, millorar l'estat de canalitzacions o reguers, establir sistemes de control de la qualitat de l'aigua, la mecanització dels processos o la introducció de noves tecnologies per a l'activació o la suspensió del reg.

Amb esta línia d'ajudes, l'ajuntament pretén ajudar els regants, els pous de reg i els agricultors de la ciutat a fer un ús racional de l'aigua, reduint costos ambientals i també econòmics que poden produir-se pel mal estat en canalitzacions o carències tecnològiques, per a activar o suspendre el reg.