Eliminant barreres se salda amb 22 denúncies més que en 2016.

La campanya Eliminant barreres ha finalitzat la seua edició número 12 amb 79 denúncies, 22 més que en 2016. La Unitat de Tràfic de la Policia Local ha intensificat la vigilància, entre els dies 6 i 19 de febrer, sobre els obstacles que dificulten el pas de persones amb mobilitat reduïda i s'ha vist obligada a retirar un total de quatre vehicles mal estacionats. "Han augmentat les denúncies i han abaixat les retirades de grues, encara que en cap cas s'han registrat infraccions pel mal ús de la targeta d'estacionamiento", explica l'edil de Seguretat Ciutadana, Javier Serralvo.

De les 79 multes, 14 s'han interposat per ocupar rampes de discapacitats, 18 per obstruir passos de vianants, 44 per entorpir el pas en zones de vianants i voreres i tres per fer-ho en reserves de discapacitats. Així mateix, els agents han sol·licitat els servicis de la grua per a retirar quatre vehicles mal estacionats, un d'ells en rampa de discapacitats, un altre en reserva especial i dos en zones de vianants.

Es tracta de xifres que contrasten amb les de l'any anterior, quan es van interposar 57 denúncies, 22 menys que este 2017. En este cas, 14 van ser per estacionar en rampes de discapacitats, 12 en passos de vianants, 22 en zones de vianants i voreres i nou més en reserves especials per a discapacitats. A això se sumen les set retirades de vehicles -tres més que en l'actual campanya- cinc per aparcar en rampes de discapacitats i dos per fer-ho en reserves especials.